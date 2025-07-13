Россияне не спешат вступать в брак: средний возраст невест и женихов увеличился на три года

Данные информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС» свидетельствуют о том, что за последние пять лет средний возраст невест и женихов увеличился на три года, сообщил ТАСС.

По информации издания, пять лет назад среднестатистическим возрастом, когда россияне вспухали в брак, считался 30-летний. Теперь граждане оформляют отношения преимущественно в возрасте 33 лет. Информационно-аналитический портал также предлагает ознакомиться с ростом возраста молодоженов в зависимости от гендерной принадлежности.

По информации ЗАГСа, в 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 лет, а в 2025 году — 33,2. Средний возраст жениха достигал 32,8 лет, а через три года — 35,3 лет. Эксперты опубликовали только статистические данные без экспертного мнения относительно причин данной тенденции.

Молодожены любых возрастов Подмосковья в 2025 году предпочитают проводить свадебное торжество в подмосковных парках. Информация об организации свадеб опубликована на сайте «Свадьба в Подмосковье», которым уже воспользовались более 15 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что более 5,7 тыс. пар получили пособия в честь юбилея совместной жизни в Подмосковье с начала года.