Эксперт ВОЗ рассказал, что охладить помещение в жару можно без кондиционера

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, что охладить помещение в жару можно без кондиционера, сообщило интернет-издание «Абзац». Эксперт рекомендует постоянно измерять температуру в помещениях в определенное время — с 8:00 до 10:00, в 13:00 и после 22:00.

Эксперт рассказал, что в случае достижения температуры воздуха 40 градусов, стоит отказаться от вентилятора. Он будет лишь нагревать воздух, что только ухудшит ситуацию. По словам Демина, в период жары важно также отказаться от использования электрических приборов. Они выделяют тепло.

Эксперт рекомендует выбирать для комнат плотные шторы. Они максимально препятствуют проникновению солнечных лучей в помещения. В течение дня лучше закрывать окна. Охладить помещение может ночной воздух, поэтому окна эксперт советует открывать после захода солнца.

Андрей Демин отметил, что контроль температурного режима в квартире или доме особенно важен для семей, где живут маленькие дети, особенно новорожденные, люди с хроническими заболеваниями и родственники старше 65 лет.

«Идеальная температура должна быть ниже +32 °C в течение дня и +24 °C ночью», — рассказал «Абзацу» профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Ранее сообщалось, что Госдума отказалась сокращать рабочий день в жару.