По данным издания, в андеркарде встретились бразилец Вальтер Уокер и нигериец Кеннеди Нзечукву. Победу одержал русскоговорящий бразилец. В первом раунде он успешно применил болевой прием. После победы Уокер обратился к публике. Он поблагодарил тренера и семью за поддержку и веру в его успехи. Журналисты обратили внимание, что интервью победитель начал на русском языке. Он не скрывает своей любви к России и ее гражданам.

«Я люблю Россию! Россия — это мой дом!» — сказал Уокер после боя.

По информации СМИ, спортсмена связывает с Россией многое. Так, его возлюбленная — россиянка. Супруги воспитывают дочь. Семья с 2019 года проживает в подмосковном поселке Ромашково. Боец тренируется в Москве. Он признался, что открыл для себя традиционную русскую культуру ии кухню. Так, борщ, котлеты и салат оливье стали одними из любимых блюд. Спортсмен отметил, что любит Россию и чувствует добродушное отношение к себе со стороны ее граждан. Уокер также пояснил, что побудило выбрать для выхода песню «Матушка Земля». Композиция очень нравится его дочери.

Ранее сообщалось, что Трамп услышал песню Кадышевой «Широка река» на турнире UFC.