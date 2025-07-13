Стало известно об обстановке на Крымском мосту

В очереди при въезде на Крымский мост со стороны Тамани по состоянию на 10:00 находится 1110 транспортных средств, сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По информации канала, ожидание в очереди для водителей, которые заезжают на мост со стороны Тамани, займет ориентировочно около трех часов. При направлении со стороны Керчи — около часа. По состоянию на 10 часов утра в очереди находится 200 транспортных средств.

По данным канала, от водителей также зависит скорость продвижения очереди. Гражданам советуют перед сбором вещей ознакомиться с правилами, действующими для самолетов и поездов. Сотрудники вправе при необходимости провести повторный осмотр. При небольшом количестве вещей багаж проверяют вручную. В остальных случаях его сканируют. Перед проверкой авто пассажиры покидают транспорт. Рекомендовано заранее подготовить все документы, в том числе паспорт. Важно следить за детьми и не оставлять животных без привязи. Информация о загруженности обновляется каждый час, что помогает гражданам скорректировать маршрут.

Ранее сообщалось, что в Петербурге одобрен план строительства нового разводного моста через Неву.