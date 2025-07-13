«Вымывание рук» и платье поверх слоев одежды: в Химках прошла викторина на знание семейных традиций

В Химках в преддверии Дня семьи, любви и верности на базе предприятия общественного питания провели тематическую викторину на знание семейных традиций, сообщила администрация муниципалитета.

По информации администрации, в мероприятии приняли участие горожане, сотрудники компании, представители общественных организаций. Викторину посетили также почетные гости, в числе которых был муниципальный депутат Валентин Герасимов. В приветственном слове он отметил важность семейных ценностей.

«Крепкая семья – это основа общества. Она формирует личность, воспитывает детей и хранит нравственные ориентиры. Поддержка семейных ценностей сегодня – один из приоритетов государственной политики. И наша общая задача – сохранять, развивать и передавать эти ценности будущим поколениям», — отметил Валентин Герасимов.

Символом любви, верности и основы семейной жизни признаны святые Петр и Феврония Муромские. Об этом и других особенностях праздника рассказали гостям мероприятия. Участники ответили на вопросы тематического квиза, который посвятили русским свадебным традициям и семейным обычаям. Гости узнали, с какой целью невеста надевала несколько слоев одежды, что символизировал обряд «вымывания рук» перед венчанием, кому первому разрешалось переступить порог дома после окончания обряда венчания.

«В условиях, когда отдельные страны пытаются вычеркнуть русскую культуру, история и традиции семьи приобретают особое значение. Знание своего прошлого, своих обычаев и культурных корней – это то, что делает нас сильными. Это наша идентичность, которую невозможно отменить. И мы обязаны передавать ее с уважением, гордостью и любовью», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Викторина — часть масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее реализуют на территории городского округа с 2024 года. Муниципальный депутат Николай Томашов рассказал, что на регулярной основе жители муниципалитета участвуют в мастер-классах, спортивных и культурных мероприятиях. Ежегодно проходят встречи с участниками спецоперации, открытые уроки и тематические кинопоказы. Подобные меры способствуют укреплению общества.

Ранее жителям Химок рассказали о подвигах Героя СССР Владимира Владимирова.