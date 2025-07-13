Посол РФ в Дании пообещал остановить пиратство против российских танкеров

Посол РФ в Дании Владимир Барбин рассказал, каким образом Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море, сообщило РИА Новости.

Посол отметил, что Россия будет пресекать попытки «пиратства» западных стран, направленные на танкеры с российской нефтью. Препятствовать подобным действиям Россия намерена исключительно с опорой на международное право. Глава дипмиссии отметил, что действующие нормы права гарантируют свободу судоходства. Они также обеспечивают свободный проход судов через Балтийские (Датские) проливы. Законодательство страны предусматривает ответственность за нарушение международного права.

«Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — сказал глава дипмиссии.

Посол рассказал агентству, что решительный отпор получат любые попытки причинить ущерб российским интересам, в том числе и экономическим.

В свою очередь посол РФ в Осло Николай Корчунов рассказал о недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний. Он высказал мнение, что представители компаний способствуют продвижению необоснованных санкций против РФ. В отношении производителей из России вводят тарифные ограничения. Исключением не является отечественная продукция. Кроме того, наблюдаются рестрикции.

Ранее сообщалось, что президент Путин поддержал предложения по ответу на ограничение судоходства на Балтике.