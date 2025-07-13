На Украине уничтожили предполагаемых исполнителей убийства полковника спецслужбы Ивана Воронича, сообщил РБК со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По информации украинского ведомства, преступление совершили мужчина и женщина. В их обязанности входила многоэтапная операция: слежка за офицером, анализ его графика работы и отдыха, привычный выбор маршрутов. Исполнители получили координаты, где находился тайник с оружием. Убийство было совершено при помощи пистолета с глушителем.

По данным ведомства, после выполнения преступного задания мужчина и женщина покинули место происшествия. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых на территории Киевской области. При задержании они оказывали сопротивление, за что были ликвидированы.

СБУ заявила, что погибшие выполняли заказ российских спецслужб. Журналисты The New York Times располагают другой информацией о возможном заказчике. По данным издания, убийство Воронича связано с гибелью лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола.

Ранее политолог Аграновский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что убийство Воронича могло быть делом рук киевского режима.