Валерия Чекалина, известная широкой аудитории как блогер Лерчек, не стала общаться с представителями средств массовой информации после того, как покинула здание суда. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания «Абзац», находившийся на месте событий.

Вопреки ожиданиям, служители Фемиды не стали рассматривать вопрос о возобновлении судебного процесса в отношении блогера сегодня, отметил корреспондент издания. При этом суд удовлетворил просьбу Чекалиной, разрешив ей изменить адрес проживания — местом жительства теперь станет новый дом в Подмосковье.

На кадрах, снятых журналистами, видно, что Лерчек прибыла на заседание в сопровождении своего возлюбленного — аргентинского танцора по имени Луис. Однако покидая здание, девушка не стала обмениваться репликами с кем-либо из присутствующих, быстро проследовала к черному автомобилю и уехала.

Напомним, в отношении блогера продолжается расследование уголовного дела по факту вывода за рубеж денежных средств в размере свыше ₽250 млн. Ранее Валерия уже сообщала о том, что проходит лечение от онкологического заболевания — рака желудка — в онкологическом центре имени Блохина, где ей был проведен плановый сеанс таргетной терапии.

Ранее сообщалось, что появилось первое фото с вернувшимся из Германии в Россию онкобольным Алдониным.