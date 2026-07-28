Как не заблудиться в лесу: три правила от опытного грибника

Лето и осень — время «тихой охоты». Тысячи жителей Подмосковья отправляются в леса за грибами, но даже самый знакомый массив может стать опасным, если разрядился телефон или вы просто потеряли ориентацию. Как не поддаться панике и найти путь домой без помощи гаджетов, корреспонденту REGIONS рассказал грибник с многолетним стажем из Подмосковья Александр Чуканов.

Главный враг — паника

По словам бывалого грибника, самая большая опасность в лесу — не потеряться как таковая, а начать паниковать. Когда человек пугается, его мозг отключает логическое мышление, и он начинает метаться, ходить кругами и уходить еще глубже в чащу. Именно паника, а не отсутствие компаса, становится причиной того, что заблудившиеся бродят по лесу часами, удаляясь от спасительной дороги.

Правило первое: запоминайте путь назад

Одна из самых распространенных ошибок новичков — идти вперед, не оглядываясь. Опытные грибники советуют каждые 50–100 метров останавливаться и поворачиваться назад, чтобы запомнить, как выглядит тропа с обратной стороны. Нужно отмечать в памяти приметные ориентиры: необычные пни, сломанные деревья, большие камни, нестандартные изгибы тропы. Тогда на обратном пути эти «зарубки» в памяти помогут не сбиться с дороги.

Правило второе: остановитесь и успокойтесь

Если вы поняли, что заблудились, самое главное — немедленно остановиться. Специалист настаивает: ни в коем случае нельзя бежать, кружить и пытаться «найти выход» наугад. Лучшее, что можно сделать, — сесть, выпить воды, перевести дух и вспомнить, откуда вы пришли, что видели по пути. Только когда адреналин схлынет и мысли придут в порядок, вы сможете восстановить в памяти маршрут и принять правильное решение.

Правило третье: используйте природные ориентиры

Если телефон разрядился и компаса нет, на помощь приходит сама природа. Самый простой и надежный ориентир — солнце. Запомните, с какой стороны вы зашли в лес. Если утром солнце светило слева, то на выходе оно должно быть справа. Если заблудились ближе к вечеру, ориентируйтесь по тому, где садится солнце — запад всегда указывает направление.

Мох на деревьях тоже может стать подсказкой: обычно он гуще растет с северной стороны ствола. Однако бывалый грибник предупреждает: это не абсолютный закон, во влажных местах мох может покрывать дерево со всех сторон, поэтому использовать его стоит только как вспомогательный, а не единственный ориентир.

Как привлечь внимание спасателей

Если вы поняли, что самостоятельно выбраться не сможете, лучшее решение — оставаться на месте и активно привлекать внимание. Громко кричите, стучите палкой по сухим стволам, свистите — звук в лесу разносится на километр. Можно развести костер (только соблюдая правила пожарной безопасности), дым будет заметен с воздуха. Главное — не бегать и не углубляться в чащу, иначе поиски затянутся, а шансы на то, что вас найдут, упадут до минимума.

«Лучше остаться на месте и шуметь. Кричите, стучите по стволам — звук в лесу слышен за километр. Если вы будете бегать, вас никто не найдет. А если останетесь на месте, вас обязательно услышат», — подчеркивает Александр Чуканов.

Подготовка перед выходом в лес

Чтобы избежать экстренной ситуации, бывалый грибник советует заранее подготовиться. Обязательно зарядите телефон до 100% и захватите с собой пауэрбанк. Сообщите близким, в какой лес вы направляетесь и когда планируете вернуться. Возьмите с собой компас, спички, небольшой запас воды и перекус. Наденьте яркую одежду — так вас легче заметить с воздуха и издалека. И главное — не ходите в лес в одиночку, особенно если место вам незнакомо. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь и превратить «тихую охоту» из опасного приключения в приятный досуг.