Олимпийская чемпионка против Евросоюза: Навка требует €2 млн и отмены санкций

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка подала иск в Суд Европейского союза (ЕС) с требованием отменить персональные санкции, введенные против нее, и выплатить компенсацию в размере более €2 млн, сообщает Reuters.

Это один из первых случаев, когда российская спортсменка такого уровня открыто оспаривает ограничения Евросоюза через международные судебные инстанции.

В исковом заявлении Навка утверждает, что основания для санкций не были должным образом обоснованы, а сами ограничения нарушают ее права. Она требует €135 тысяч за материальный ущерб и €1,9 млн за моральный вред.

Напомним, что санкции против фигуристки были введены в рамках общего пакета ограничений против граждан РФ из-за проведения спецоперации на Украине, а также из-за ее связей с российскими властями и владения имуществом в Крыму.

Ранее сообщалось, что Лиза Пескова в третий раз станет мамой.