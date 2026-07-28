Не мем, а реальный типаж: психологи расшифровали феномен Воздухана

Компания Brand Analytics подвела итоги второго квартала, назвав абсолютного чемпиона среди интернет-мемов. Им стал Воздухан — собирательный образ прожектера и пустослова, набравший 367 тысяч упоминаний. Психолог Александра Миллер объяснила, почему этот тип так популярен в 2026 году и чем оборачивается жизнь рядом с человеком, у которого «вместо головы вентилятор».

Сам термин существовал в сленге давно, но второе дыхание мему подарили технологии. Нейросети начали генерировать сюрреалистичные видео, где строгие деловые костюмы венчаются вентиляторами вместо голов, сообщает Men Today. Абсурдный образ идеально визуализировал того, кто создает много шума и гоняет воздух, но редко доводит дела до конца. Рейтинг Brand Analytics подтвердил: в этом году Воздухан — безусловный лидер интернет-фольклора.

Психолог Александра Миллер в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» раскрыла мотивы такого поведения. По ее словам, в основе архетипа лежит не лень, а глубинный страх перед рутиной и застоем.

«В центре психики Воздухана — страх скуки и стагнации. Он не бежит от ответственности, он бежит к новым эмоциям. Его мозг требует постоянной дофаминовой подпитки», — отметила собеседница.

Такая стратегия имеет две стороны медали. В быту это катастрофа: финансовое планирование или починка крана кажутся Воздухану невыносимо скучными, весь быт ложится на плечи партнера, что неминуемо убивает страсть. Однако в моменты кризиса такой человек незаменим. Он не даст впасть в депрессию из-за увольнения и способен за пять минут предложить спонтанный билет в Таиланд, спасая от эмоционального паралича. Чаще всего эти персонажи встречаются в стартап-среде как генераторы идей, а также среди творческих профессий.

Миллер предупреждает: пытаться переделать Воздухана — тупиковый путь. Психолог предлагает пять правил сосуществования. Во-первых, давать только короткие задачи (сбегать в магазин, а не подписывать годовой отчет). Во-вторых, переформулировать ответственность в игру («Как сделать будущее таким же крутым, как сейчас?»). В-третьих, ставить четкие дедлайны, чтобы ветреный партнер не мог уйти от темы навсегда. В-четвертых, строить материальный фундамент самостоятельно, оставляя Воздухану роль яркого флага, а не несущей стены. И главное — принять его природу.

«Пока вы ждете зрелости, вы страдаете. Как только вы перестаете быть спасателем, вы либо получаете самый яркий союз в жизни, либо он улетает, освобождая место для того, кто готов приземлиться рядом», — резюмировала Александра Миллер.