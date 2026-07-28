Врачи в Раменском спасли женщину, которую укусила гадюка

Специалисты Раменской больницы спасли женщину, которую укусила гадюка. Инцидент произошел на ее дачном участке, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. На момент поступления у пациентки отекла правая рука и проступили точечные кровоизлияния в местах укуса.

Медики ввели женщине противозмеиную сыворотку и начали проводить комплексную терапию, в том числе инфузии для ускоренного выведения токсинов, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови.

Женщина провела в больнице четыре дня. В результате отек спал, а гематомы рассосались. На текущий момент жительница выписана в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами планы по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.