Украина ожидает удара Ирана тремя баллистическими ракетами в течение двух суток

Украинские источники сообщили о возможной ракетной атаке со стороны Ирана в ближайшие двое суток. По данным «Инсайдер», Тегеран якобы планирует запустить три баллистические ракеты по территории республики. Официального подтверждения этой информации ни от Киева, ни от Тегерана на момент публикации не поступало.

В сообщении также приведена карта с радиусом поражения иранской ракеты средней дальности Khorramshahr. Судя по опубликованным данным, она способна достичь большей части Украины, за исключением западных областей, граничащих с Польшей.

Обострение произошло после того, как 25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате взрыва один моряк погиб, еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика оставляет за собой право ответить на этот инцидент.

Ранее США заявили о необходимости завершить конфликт на Украине.