Капот-триколор собрал сотни лайков: машина во дворе Ногинска стала хитом для селфи

Обычный двор в одном из микрорайонов Ногинска превратился в точку притяжения для любителей селфи. Причиной ажиотажа стала отечественная легковушка, владелец которой решил выразить патриотические чувства необычным способом — выкрасил капот в цвета российского триколора, сообщил REGIONS.

Сотни лайков за пару дней

Фотографии на фоне необычного транспортного средства быстро стали новым трендом у местной молодежи. Снимки патриотичной машины облетели городские паблики и собрали сотни лайков. Ногинчане активно комментируют находку автовладельца, называя ее креативным способом проявить любовь к родине.

«Я утром пошла гулять с собакой и обомлела — стоит во дворе что-то невероятно яркое. Сначала подумала, что это наклейка. Когда подошла поближе и присмотрелась, поняла, что это краска. Сразу позвонила внуку, говорю: „Беги скорее сюда, сфотографируй чудо!“. Так эта фотография и улетела в интернет», — поделилась эмоциями местная жительница Валентина Нифонтова.

Новый уровень «мем-тюнинга»

Смелое решение оценило и профессиональное сообщество. Местная художница Мария Колоколова, увидев вирусные кадры, назвала такой подход отличным примером интеграции государственного символа в повседневную жизнь. По ее словам, подобные проекты делают патриотизм ближе и понятнее для молодежи.

«В эпоху засилья цифрового минимализма такой олдскульный подход выглядит невероятно свежо. Это самое настоящее современное народное искусство. Человек взял государственный символ и искренне сделал его частью своего личного пространства, что вызывает огромное уважение. Получился новый уровень доброго мем-тюнинга, который сегодня доступен абсолютно каждому», — прокомментировала художница.

Законно ли красить капот в триколор?

У некоторых жителей возник логичный вопрос: не грозит ли владельцу штраф за использование государственной символики. Разобраться в правовых тонкостях помог автоюрист Иван Баранов.

Эксперт заверил, что штрафы за триколор автомобилисту не грозят. По его словам, патриотический триколор не подпадает под запреты, связанные с незаконным использованием государственной символики или оскорблением флага. Поэтому водитель может спокойно ездить на своей машине и дальше радовать жителей и гостей города. Вопрос лишь в том, сколько еще селфи будет сделано на фоне этого необычного авто.

«Нанесение рисунка на капот автомобиля законом никак не регламентируется, если оно выполнено качественным методом и не нарушает базовые правила безопасности. Запрещены лишь те покрытия, которые мешают обзору водителя, или кустарные конструкции, выступающие за габариты бампера. Самое главное — чтобы рисунок на капоте не имитировал цветографическую схему автомобилей экстренных и специальных служб, а также не содержал запрещенной законом символики», — резюмировал юрист.

Ранее в Госдуме раскрыли, как российские фигуристы обходят запрет на исполнение гимна страны.