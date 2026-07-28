«Бел-горюч камень» Алатырь: почему валун в Подмосковье не проваливается в болото и лечит людей

В глубине Шутовского леса, недалеко от деревень Турбичево и Киндяково, находится загадочный объект, известный среди краеведов и старожилов как Шутовский, или Киндяковский, камень. Внешне это всего лишь массивный валун из серого кварцита, однако за его непритязательным обликом стоят многовековые предания, исторические загадки и даже необъяснимые с точки зрения физики явления, сообщил REGIONS.

С незапамятных времен монолит считался сакральным местом. В народе ходила молва, что он представляет собой один из фрагментов легендарного Алатырь-камня, который якобы служил главным оберегом Московского княжества.

Упоминания об этом можно отыскать в труде XVII века — «Описании путешествия в Московию», составленном немецким путешественником Адамом Олеарием. Он утверждал, что некогда странники доставили с Белого моря «бел-горюч камень» Алатырь, который впоследствии раскололся на девять кусков. Эти осколки, по легенде, были замурованы в фундаменты девяти городов-крепостей — среди них Коломна, Серпухов, Дмитров, Тула, Волоколамск, Верея, Наро-Фоминск и другие. Считалось, что такая защита способна уберечь Русь от войн, эпидемий и нашествий, и сильнее этого оберега ничего не было.

Тайное оружие Ивана III

Олеарий также писал, что к этим камням постоянно стекались паломники в поисках исцеления. Но существовало у святыни и иное предназначение.

По преданию, великий князь Иван III перед Стоянием на реке Угре в 1480 году — событием, положившим конец ордынскому игу — привел свою дружину к камню в Шутовом лесу. Он верил, что прикосновение к священному осколку наделит воинов неуязвимостью. Историки отмечают, что русские и татарские полки тогда действительно сошлись, простояли друг против друга и разошлись без кровопролитной битвы.

Целительная сила и лесные обряды

В мирное время камень почитался не как военный талисман, а как источник исцеления. Молва о его чудесных свойствах разносилась далеко, но чаще всего сюда привозили больных детей.

Существовал особый ритуал: из ближайшего ручья набирали воду, «прокатывали» ее по поверхности валуна и собирали стекающую жидкость в отдельную емкость. Считалось, что, умывшись этой водой, заряженной энергией древнего мегалита, тяжело больной ребенок обязательно выздоровеет. Также верили, что даже мимолетное прикосновение к камню способно защитить человека от врагов и напастей.

Геологический парадокс

Шутовский камень ставит в тупик не только мистиков, но и ученых. Это крупный мегалит, родственный знаменитому Синь-камню на Плещеевом озере или Конь-камню в Тульской области.

Главный вопрос: как валун оказался в этой местности и почему до сих пор не ушел под землю? Монолит столетиями лежит на рыхлой, болотистой почве, по которой и пешеходу порой трудно передвигаться. Согласно законам геологии и физики, кварцит такой массы должен был давно провалиться в трясину. Но он по-прежнему находится на поверхности, будто какая-то неведомая сила удерживает его на месте.

Сегодня Шутовский камень полузабыт и не избалован вниманием туристов, уступая популярность более раскрученным мегалитам. Однако для тех, кто ищет уединения, тишины и встречи с подлинной древностью, этот уголок Дмитровского края остается местом удивительной притягательности.

Добраться до него можно в районе села Турбичево и деревень Глухово, Кульпино, Пешково и Киндяково. Шутов лес — один из старейших в этих краях, поэтому путь потребует готовности к бездорожью, что лишь усиливает ощущение настоящего путешествия во времени.

Ранее сообщалось, что фрагмент Наро-Фоминска объединится с другими муниципалитетами на карте.