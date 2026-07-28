«Теперь я выгляжу больной старухой»: как Маргарита Симоньян описала себя в книге после потери мужа и борьбы с раком?

Главный редактор RT, 46-телеведущая Маргарита Симоньян выпустила книгу «Непервая любовь», сообщает The Voice. Она посвящена ей самой и ее покойному мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, который ушел из жизни 26 сентября 2025 года.

В этой откровенной книге Симоньян рассказывает о своей любви, о том, как менялась с каждым годом рядом с мужем, и о том, как сейчас выглядит после тяжнлой борьбы с онкологией.

В книге она признается, что с каждым годом, проведенным с Тиграном, становилась «на год моложе». Когда муж был в коме, она чувствовала себя на 21 год. Но после его потери и начала лечения все изменилось.

«Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой. У меня нет волос, бровей и ресниц. Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир. Кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет, как накипь на старом чайнике», — написала журналистка.

Симоньян не скрывает, что врачи искусственно ввели ее в раннюю менопаузу, чтобы повысить шансы на победу над раком груди. Это вызывает у нее приливы, которые она сравнивает с состоянием героини Саманты из сериала «Секс в большом городе».

«Хочется снять кожу. Пот низвергается водопадом „Девичьи слезы“», — отметила Симоньян.

При этом она с иронией заметила, что, наконец, выглядит на свой возраст.

2025 год стал для Симоньян временем тяжелых испытаний: сначала кома мужа, затем — обнаружение рака груди с метастазами. Врачи назвали течение болезни «ураганным» на фоне стресса. Несмотря на все, журналистка продолжает работать, общаться с подписчиками и сохранять оптимизм.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян призналась, что врачи разрешили ей все, кроме тоски.