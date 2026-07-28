У главы региона РФ и в укрытии для жителей не оказалось важнейшего предмета в аптечке

Губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира устроил внезапную ревизию медицинских аптечек в городах региона. Как передает VSE42.Ru , результат оказался обескураживающим: в укрытии Ленинска-Кузнецкого не хватало жгута. Более того, аналогичная ситуация обнаружилась и в личной аптечке главы региона. Проверка обернулась поручением пересмотреть содержимое всех муниципальных сумок и привести их к общему стандарту.

Прямой эфир с губернатором Кузбасса превратился в неожиданный контрольный рейд. Илья Середюк связался по видеосвязи с мэром Ленинска-Кузнецкого Василием Мельником и поручил тому в режиме реального времени заглянуть в укрытие на проспекте Ленина. Вскрытие аптечки показало: жгут отсутствует.

Ситуация приобрела пикантный оттенок, когда глава региона проверил собственный запас. Жгут не нашелся и там. Середюк дал указание мэру незамедлительно проконсультироваться со специалистами, чтобы понять, какой набор предметов первой необходимости является критическим, и устранить пробелы.

По словам губернатора, это требование распространяется на все муниципалитеты без исключения. Ранее сообщалось, что в Кузбассе начали внедрять белгородский опыт: новые аптечки двух типов должны появиться в детских садах, домах культуры и школах. Однако нынешняя проверка показала, что даже базовый элемент, жгут, будто бы остается в дефиците.

Теперь главам городов предстоит не просто закупить недостающее, а разработать четкий перечень оснащения, чтобы в любой критической ситуации у спасателей и обычных граждан под рукой был полный набор средств. Ожидается, что единый стандарт будет утвержден в ближайшее время.