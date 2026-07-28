Губернатор Подмосковья рассказал об открытии представительств МосОблЕИРЦ в МФЦ

В МФЦ Подмосковья откроются представительства МосОблЕИРЦ, где можно будет получить ответы на актуальные вопросы. Кроме того, услуги расчетного центра теперь можно получить через WEB-консультанта. Эту тему, а также перевод управляющих организаций на единую систему расчетов обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«Мы договаривались, что будем трансформировать службу МособлЕИРЦ. Сегодня обсудим все новации, мероприятия, которые позволяют сократить издержки и делают услуги более удобными для жителей. <…> Кроме очного обслуживания, развиваем дистанционные каналы, чтобы жителям не приходилось ехать в офис для решения каждого вопроса. Через цифровые сервисы можно посмотреть и оплатить квитанцию, проверить начисления, передать информацию и получить консультацию специалиста. Сейчас расчеты через единый центр охватывают 87% многоквартирного фонда Московской области. Для жителей удобно, когда все услуги собраны в одной платежке, начисления можно проверить и оплату провести одним платежом», — сказал губернатор.

Единая система расчетов через МосОблЕИРЦ позволяет сделать так, чтобы средства поступали напрямую поставщикам ресурсов в течение одного рабочего дня. Жителям не нужно передавать показания и оплачивать жилищно-коммунальные услуги в разных системах. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что это единый платежный документ за ЖКУ, где собраны все начисления по всем видам услуг, для РСО это быстрое доведение средств. По его словам, главная задача на текущий год — переход на единую систему расчетов УК, которые имеют долги за ресурсы.

Опрос, в котором приняли участие 7,5 тыс. жителей региона, показал, что 60% респондентов считают удобным наличие представительства МосОблЕИРЦ в МФЦ. В 2026 году планируется открыть 37 таких представительств, 29 уже работают.

«Мы определили 37 клиентских офисов расчетного центра, расположенных в непосредственной близости от МФЦ (150-500 м), чтобы обеспечить более комфортный переход. В июне мы запустили сервис WEB-консультант. За это время им воспользовалось более 1,5 тыс. жителей. В удобный день можно записаться и получить дистанционную консультацию сотрудника расчетного центра и полный спектр услуг МосОблЕИРЦ. QR-код для связи приходит на электронную почту», — добавила гендиректор ООО «МосОблЕИРЦ» Светлана АРХИПОВА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.