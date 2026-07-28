Нарушителей правил обращения с отходами привлекли к ответственности в трех округах Подмосковья

Нарушителей правил обращения с отходами привлекли к ответственности в 3 округах Подмосковья: в Богородском округе, Рузе и Люберцах. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, на пересечении Кудиновского шоссе и трассы М-12 в Богородском округе были остановлены два самосвала, которые перевозили асфальтовую крошку бех разрешительных документов.

В Рузе возле деревни Углынь мужчина пытался сбросить на почву порубочные остатки. В Люберцах в деревне Мотяково нарушители пытались сжечь мусор в металлической емкости.

Все нарушители были оштрафованы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил благоустройство лесопарка «Чемпион» в Дзержинском.