В Московской области за неделю выставили на торги еще 186 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

В частности, на торги были выставлены 172 земельных участка в аренду и на продажу, 8 нежилых помещений в аренду и на продажу, 3 здания с участком на продажу и 3 машиноместа на продажу.

К примеру, в Наро-Фоминске можно арендовать участок земли в поселке совхоза «Архангельский». Площадь объекта составляет более 9,6 сотки. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Стартовая цена — ₽107,7 тыс. в год. Срок аренды составляет 20 лет.

В Ступино можно купить участок для личного подсобного хозяйства, площадь которого составляет 4,4 сотки. Земля расположена в деревне Карпово. Начальная стоимость объекта — ₽309,5 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС в регионе.