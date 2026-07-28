В 6 раз круче лимона, но с подвохом: кому иван-чай может навредить

На Ямале стартовал сезон сбора иван-чая — растения, которое в XVIII веке поставлялось в Европу под именем «копорский чай» и ценилось наравне с заморскими аналогами. В Роспотребнадзоре подтвердили: по содержанию витамина С кипрей в шесть раз обгоняет лимоны. Однако, чтобы получить не просто ароматный напиток, а реальную пользу, важно знать тонкости сбора, ферментации и противопоказания, о которых предупреждают эксперты в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» .

Кипрей узколистный, или иван-чай, заполнил летние луга Ямала. Растение веками служило основой для традиционного русского напитка, но его потенциал раскрывается только при правильной обработке. Специалисты Роспотребнадзора напоминают: в корневищах кипрея содержатся крахмал и пектин, в цветках — витамины групп B и C, а также железо, медь и марганец. При этом в составе отсутствуют кофеин и щавелевая кислота, что делает настой идеальным для желудочно-кишечного тракта.

Народная медицина использует отвар как обезболивающее и противовоспалительное средство: его принимали роженицы для смягчения схваток, прикладывали листья к пуповине новорожденных и лечили кожные недуги. Флавоноиды в составе укрепляют сосуды, кумарины помогают бороться с микробами, а дубильные вещества обволакивают слизистую. Регулярное употребление положительно влияет на предстательную железу, снижает тревожность и даже помогает контролировать вес.

Однако эксперты предупреждают: иван-чай не панацея. При варикозе и высоком гемоглобине ферментированный черный напиток противопоказан из-за способности сгущать кровь. Также стоит помнить об алкалоидах в составе: при литровом употреблении без перерыва возможна нагрузка на печень. С осторожностью пить настой следует при пониженной кислотности желудка, в период беременности и детям до двух лет.

Правила сбора зависят от фазы цветения. Основное сырье — листья — собирают в начале цветения, пока не распустилась вся кисть. Как только появляется пушок (семена), лист становится грубым, а польза падает. Растение нельзя вырывать с корнем: нужно придерживать стебель и проводить рукой сверху вниз, оставляя нижние ярусы для дальнейшего роста.

Далее начинается ферментация — процесс окисления клеточного сока. Листья сначала вялят 8–12 часов, после чего мнут или скручивают в «колбаски» для выделения сока. Время выдержки определяет сорт: от 8 часов для зеленого чая до 48 часов для черного, с ароматом чернослива и шоколада. Главный ориентир — стойкий запах компота или розы. Появление нашатырного духа говорит об ошибке: сырье испорчено.

Готовый ферментированный лист сушат в духовке при 90–100°C, затем выдерживают месяц в бумажных пакетах для «доферментации», чтобы ушла горечь. Заваривают кипрей при 80–95°C в зависимости от степени обработки. Специалисты советуют не сливать первую воду — в сырье нет пыли, а долгое настаивание (до 15 минут) или томление на водяной бане раскрывает максимум полезных слизистых веществ. Главное — помнить о противопоказаниях и начинать с малых порций, чтобы напиток стал семейным врачом, а не источником проблем.