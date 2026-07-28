Снова на улицах: второй за месяц инцидент с обнаженной женщиной в Химках обсуждают в Сети

В химкинских пабликах разгорелось обсуждение необычного инцидента, произошедшего в микрорайоне Сходня. Местные жители заметили на улице Мичурина абсолютно обнаженную женщину, которая бегала прямо по проезжей части и тротуарам. Очевидцы не остались равнодушными и вызвали бригаду скорой помощи. Однако о дальнейшей судьбе женщины и причинах ее странного поведения пока ничего не известно, сообщил REGIONS.

В комментариях горожане разделились во мнениях. Одни связали случившееся с летней жарой, другие предположили ментальные проблемы.

«Пятница, суббота, воскресенье — обострение у определенного контингента», — пишет химчанин.

Некоторые пользователи вспомнили недавний похожий случай в микрорайоне Левобережный, где на протяжении двух дней по улицам разгуливал полностью обнаженный мужчина.

Пока жители спорят о причинах, корреспонденты REGIONS выяснили, как подобные прогулки без одежды оцениваются по закону. Подмосковный юрист Андрей Мелентьев пояснил, что появление абсолютно голого человека в общественном месте трактуется как явное неуважение к обществу и грубое нарушение общепринятых норм морали.

«В стандартной ситуации подобные действия квалифицируются правоохранительными органами по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях как мелкое хулиганство. За такой проступок здоровому и осознающему свои действия гражданину грозит административный штраф в размере от ₽500 до ₽1000 либо административный арест на срок до 15 суток», — прокомментировал Мелентьев.

Однако эксперт добавил: из-за вызова скорой помощи ситуация может измениться. Если врачи диагностируют у женщины острое психическое расстройство или сильный шок, административная ответственность ей грозить не будет. В таком случае речь пойдет о медицинской помощи, а не о наказании.

Мелентьев подчеркнул, что каждый случай рассматривается индивидуально, и окончательное решение зависит от заключения специалистов. Жители Сходни продолжают следить за развитием событий, но официальных комментариев от медиков и полиции пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Мизулина может устроить волну проверок блогеров после «голого» скандала с экс-звездой «Дома-2».