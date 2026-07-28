«Дети в Сочи, а родители в Москве»: почему Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают отдельно от наследников?

37-летняя Татьяна Брухунова, супруга 80-летнего известного юмориста Евгения Петросяна рассказала о летних каникулах своих детей, пишет Super. Ваган и Матильда — малыши, которым три и два года соответственно — уже несколько недель находятся в Сочи, пока их родители заняты работой в Москве.

В личном блоге Татьяна упомянула, что дети проводят время на юге, но не стала уточнять, кто именно за ними присматривает. Однако она объяснила, что в семье давно работают няни-помощницы, которые помогают заботиться о детях из-за плотного рабочего графика родителей.

По словам Брухуновой, Петросян из-за возраста не может подолгу оставаться с маленькими детьми, однако родители стараются уделять им максимум внимания, когда есть возможность.

Несмотря на то, что дети сейчас далеко, родиттели сохраняют позитивный настрой и планируют воссоединиться с ними в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что жена юмориста Евгения Петросяна вышла в образе на ₽3,4 млн.