Какие грибы нельзя класть в суп: черный список и идеальные кандидаты от шеф-повара

Сезон тихой охоты в самом разгаре, и на столах дачников все чаще появляются ароматные грибные супы. Однако не каждый лесной трофей годится для наваристого бульона. Некоторые дары леса при нагревании отдают горечь, превращая блюдо в несъедобную жидкость, а другие и вовсе могут выделить токсичные вещества. О том, какие грибы стоит оставить для жарки и засолки, а какие — смело отправлять в кастрюлю, корреспонденту REGIONS рассказал шеф-повар подмосковной сети питания Константин Громов.

Главное правило выбора

По словам кулинара, успех грибного супа на 90% зависит от правильного выбора сырья. Идеальные кандидаты — те виды, которые спокойно переносят длительную варку и делятся с бульоном чистым лесным ароматом, не оставляя горечи и посторонних привкусов.

Категорический запрет: пластинчатые с млечным соком

В первую очередь под запрет попадают пластинчатые грибы, выделяющие едкий млечный сок. Это грузди (как белые, так и черные), волнушки, сыроежки, лисички и рыжики. При термической обработке их горечь полностью переходит в жидкость, делая суп не просто невкусным, а потенциально опасным для пищеварения. Такие экземпляры лучше отправлять на засолку или маринование, предварительно вымачивая и дважды отваривая со сменой воды. Для бульона они категорически не годятся.

Шеф-повар подчеркнул, что даже благородные грузди, которые так ценятся в соленом виде, в кипящей воде отдадут всю свою горечь, и ничем эту горечь потом не перебить. Также он предупредил, что сыроежки из-за своей хрупкой структуры моментально разваливаются на лохмотья, превращая прозрачный бульон в мутную взвесь. Рыжики, обладающие специфическим смолистым привкусом, в жидком блюде звучат неуместно, а некоторые виды опят могут сделать суп склизким или требовать настолько долгой варки, что остальные ингредиенты успеют развариться в кашу.

«Пластинчатые грибы с млечным соком — это не для супа. Их удел — засолка, маринование или жарка после предварительного отваривания. Если вы сварите суп из них, вы рискуете испортить блюдо и получить горечь, которая ничем не перебьется», — предупреждает Константин Громов.

Идеальные кандидаты для наваристого бульона

Чтобы похлебка получилась золотистой и благоухала лесом, стоит выбирать трубчатые грибы или фермерские сорта. Абсолютным лидером повар называет белый гриб — он дает янтарный, прозрачный бульон с мощным мясным ароматом, а сами ломтики остаются упругими. Подосиновики и подберезовики также отлично держат форму и насыщают воду ярким грибным духом, причем подберезовики дарят более мягкий, деликатный вкус.

Для быстрых будничных супов идеальны шампиньоны и вешенки. Они не требуют долгой подготовки и сразу отдают свой узнаваемый аромат, а из вешенок получаются великолепные крем-супы. Что касается опят, то здесь важна осторожность: магазинные зимние опята или летние луговые, прошедшие бланширование, украсят любой суп, а вот дикие осенние лучше предварительно отварить и слить первую воду.

Почему пластинчатые виды портят картину

Причина, по которой грузди, волнушки и их родственники не годятся для бульона, кроется в химическом составе. Млечный сок содержит вещества, которые в сыром виде воспринимаются организмом как токсины. Хотя часть из них разрушается при нагреве, горечь остается в воде навсегда. Кроме того, пористая структура этих грибов активно впитывает грязь из почвы, которую невозможно полностью вымыть под краном. Поэтому даже после длительного вымачивания они не становятся пригодными для супа.

Технологическая карта идеальной похлебки

Чтобы результат радовал и глаз, и желудок, шеф-повар рекомендует придерживаться простого алгоритма. Берите только крепкие, свежие экземпляры без червоточин и плесени. Очищайте их сухим способом — щеточкой, чтобы грибы не напитались лишней водой. Обязательно проводите бланширование: залейте холодной водой, доведите до кипения и слейте первую грязную жидкость. Основной бульон варите уже на второй, чистой воде. И закладывайте готовые грибы в кастрюлю за пару минут до конца варки, чтобы они не переварились и сохранили приятную плотность.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете каждый раз получать суп, который пахнет лесом, радует глаз и не оставляет неприятного послевкусия. А главное — не разочаруетесь в своих лесных трофеях и сэкономите продукты.