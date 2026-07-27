В Подмосковье здоровье в парках проверили более 3 тыс. жителей

С начала лета 2026 года участниками акции «Проверь свое здоровье в парке» в Подмосковье стали более 3 тыс. жителей Подмосковья старше 18 лет, в минувшие выходные бесплатный профосмотр можно было пройти в парках 25 городских округов, включая Балашиху, Люберцы, Лобню, Электросталь и другие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Формат выездных обследований позволяет пройти диагностику и получить информацию о своем здоровье, не посещая поликлинику», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, за прошлые выходные профилактический осмотр в парках прошли 342 человека, наибольшее число зафиксировали в Дубне — 97 пациентов. При необходимости их направляли в поликлинику для прохождения дополнительного обследования. С результатами осмотра можно будет ознакомиться в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.