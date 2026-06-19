Какой сегодня народный праздник: приметы погоды на конец июня, что можно и категорически нельзя делать 20 июня

Природные приметы на 20 июня связаны с наблюдениями за погодой в разгар лета, когда изменения в атмосфере становятся особенно заметными. В этот период люди внимательно следили за небом, облаками, ветром и поведением растений, чтобы понять, какой будет погода в ближайшие дни.

Такие наблюдения складывались веками и помогали предсказывать погодные изменения без приборов и метеопрогнозов.

Какие природные приметы были на 20 июня

В этот день особое внимание уделяли состоянию неба и воздуха.

Считалось:

ясное утро без облаков — к устойчивой теплой погоде;

плотные облака с утра — к дождям;

быстрое движение облаков — к смене погоды;

вечерняя сырость — к возможным осадкам ночью;

резкое потепление после утра — к жаркому дню.

О чем говорит ветер 20 июня

Ветер считался важным природным ориентиром.

По наблюдениям:

теплый южный ветер — к жаре;

северный ветер — к похолоданию;

резкие порывы — к грозе или дождю;

полное затишье — к стабильной погоде.

Какие признаки дождя замечали

Перед осадками природа часто меняет свое состояние.

Обращали внимание на:

тяжелый влажный воздух;

усиление облачности;

туман в утренние часы;

усиление ветра перед дождем.

Что означала роса

Роса считалась важным индикатором погоды.

Наблюдали:

обильная роса — к ясному дню;

отсутствие росы — к ухудшению погоды;

быстро высыхающая роса — к усилению солнца и тепла.

Можно ли доверять таким приметам

Природные приметы основаны на многолетних наблюдениях за изменениями погоды. Сегодня они воспринимаются как часть народной традиции, но многие из них отражают реальные атмосферные закономерности, которые заметны и в современных прогнозах.

Коротко: главное о дне