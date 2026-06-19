«Меня увозят на скорой»: блогерша Диана Астер напугала поклонников госпитализацией в Токио

Девушка прилетела в Токио несколько дней назад. В своем личном блоге она опубликовала видео, на котором видно, как ее увозят из гостиничного номера на скорой помощи. Позднее она выложила снимок, сделанный под капельницей, сообщив, что находится в больнице под наблюдением врачей.

Причина госпитализации не уточняется, но, по всей видимости, речь идет о внезапном ухудшении здоровья. Поклонники желают Диане скорейшего выздоровления и ждут новых подробностей.

Тем временем другая звезда российского шоу-бизнеса — Ольга Бузова — также столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. На прошлой неделе она упала в собственной квартире и получила травму, потребовавшую срочного хирургического вмешательства. Певице сделали операцию, после которой она тяжело отходила от наркоза и несколько раз теряла сознание.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова сбежала из больницы ради кастинга танцоров.