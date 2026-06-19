Фермерский отдых в Зарайске: новый туристический кластер открылся благодаря гранту

В Зарайске появился новый центр притяжения для любителей загородного отдыха — агротуристический комплекс на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Николая Иванова. Превращение обычной фермы в современный туристический объект стало возможным благодаря гранту «Агротуризм»: на развитие проекта выделили 10 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На эти средства удалось создать полноценную инфраструктуру для комфортного и познавательного отдыха. Гостей размещают в уютном барнхаусе. Для удобства передвижения по окрестностям приобрели микроавтобус для трансферов. Сердце комплекса — автоматическая сыроварня: здесь не только производят сыр, но и проводят интерактивные мастер‐классы и дегустации. Туристы могут прогуляться по хозяйству, узнать, как устроено разведение молочного крупного рогатого скота, и попробовать самостоятельно приготовить сыр.

Производственные показатели хозяйства говорят о его устойчивости и растущей популярности: в прошлом году здесь переработали 120 тонн молока и выпустили 18 тонн сыра — в среднем по 1,5 тонны в месяц. При этом агротуризм заметно влияет на спрос: все больше людей приезжают не просто за фермерскими продуктами, а ради погружения в сельский быт, участия в процессах и знакомства с тонкостями ремесла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона.