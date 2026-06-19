Проект «Единой России» по адаптации ветеранов СВО стал победителем премии «Служение»

Проект «Единой России» по адаптации ветеранов СВО стал победителем всероссийской премии «Служение». Он реализуется на базе Орехово-Зуевского филиала Центра ортопедии и протезирования.

Головной филиал центра расположен в Реутове. Организация производит высокотехнологичные протезы для бойцов с травмами, проводит обучение, помогает с документами.

Основатель центра — Андрей Лазарев. Он давно поддерживает областное отделение Всероссийского общества инвалидов, является региональным координатором партийного проекта «Единая страна — доступная среда». По словам Лазарева, некоторые бойцы уже учатся в центре на помощников протезистов.

«Мы полностью сопровождаем пациентов: собираем документы, помогаем пройти медико‑техническую комиссию, получить электронный сертификат. Потом обучаем ходить на протезе и направляем на реабилитацию», — рассказал он.

Всего в составе организации 8 филиалов. В филиале в Орехово-Зуево совместно с местным отделением «Единой России», фондом «Защитники Отечества» реализуют проект по реабилитации ветеранов СВО. Благодаря проекту более 30 ветеранов получили не только современные протезы, но и возможность заниматься спортом. Благодаря специальным моделям протезов в городе развивается адаптивный дайвинг и другие виды спорта. В планах — расширить сеть филиалов, чтобы бойцы могли получать помощь ближе к дому.

Недавно Андрей Лазарев стал победителем предварительного голосования «Единой России». Он планирует баллотироваться в Мособлдуму.