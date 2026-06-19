Синий трактор из Раменского: частный мастер создал героя для фильма «Простоквашино»

Премьера игровой версии «Простоквашино» состоялась в 2026 году, и зрители не только окунулись в ностальгию, но и встретили на экране обновленного Тр-тра Митю. Легендарный синий трактор, который в книгах Эдуарда Успенского заправлялся не горючим, а продуктами, наконец обрел реальные очертания. Создал его не киношный цех и не студийный павильон, а частный мастер из подмосковного Раменского Михаил Малевич. Корреспондент REGIONS встретился с художником, который уже более десяти лет изготавливает из стеклопластика скульптуры и киношные декорации, чтобы узнать, как рождаются такие проекты.

В 2026 году на экраны вышла игровая версия «Простоквашино», вызвав волну ностальгии у зрителей. Вместе с привычными персонажами публика увидела нового Тр-тра Митю — синий трактор с пластиковой кабиной, который, согласно книгам Эдуарда Успенского, питается продуктами, а не топливом. Реализацией этого образа занялся Михаил Малевич, частный мастер из подмосковного Раменского. Более десяти лет он специализируется на создании скульптур и бутафории из стеклопластика для киноиндустрии.

Стеклопластик остается одним из самых востребованных материалов в производстве кинодекораций. Он сочетает в себе прочность, легкость и устойчивость к перепадам температур, что позволяет создавать объекты любой сложности. В арсенале мастера десятки видов сырья: эпоксидные смолы, силиконы, пенопласт, полиуретан и гипс. Каждый проект требует индивидуального подхода к технологии и финишной отделке.

Процесс создания синего трактора оказался многоступенчатым. Работа началась с цифровой 3D-модели, созданной на основе рендера от кинокомпании. Однако за основу взяли скан обычного трактора без навесного оборудования.

«Мы делали скан с трактора, который прислали киношники. Трактор был самый простой, на нем ничего не было — рама, двигатель, колеса и сиденья. Мы с него сняли скан, загрузили в компьютер и уже по этому скану начали наращивать, так скажем, массу, которая будет похожа уже на рендер, который прислали киношники», — рассказывает мастер.

После утверждения цифровой модели начался физический этап. На станке с ЧПУ из пенопласта вырезали черновую заготовку, которую мастер затем дорабатывал вручную, сглаживая неровности. Далее сняли матрицу и отлили основную стеклопластиковую оболочку.

Работа не ограничилась созданием полой формы. Готовую основу шпаклевали, красили и оборудовали интерьер. Трактор получил толстые стенки, укрепленные специальными тканями изнутри, что сделало его похожим на настоящий автомобиль.

«Он получился не просто корочкой: трактор имел толстенькую стенку, обклеивался изнутри специальными тканями. Он получился такой, ну как настоящий. Приятный такой автомобиль», — вспоминает Малевич.

Создание киношной декорации — это строгая технологическая цепочка, а не хаотичное творчество. Сначала изготавливается мастер-модель (прототип), по которой отливают форму. Затем следует работа с финальным материалом, шлифовка, грунтовка и роспись. Только после этого объект готов к съемкам. По данным «Мосфильма», пенопласт и стеклопластик остаются базой для многих декорационных цехов благодаря оптимальному соотношению веса и прочности.

В портфолио Михаила Малевича не только работа над «Простоквашино». Он создавал инсталляции для московского «Детского мира» к премьере мультфильма «Финник», а также выполняет заказы на скульптуры для интерьеров и мероприятий.

Несмотря на участие в федеральных проектах, у мастера есть личная, пока не реализованная мечта.

«Я родился и живу в Раменском. Всегда хотелось создать для своего города скульптуру, чтобы люди могли ею любоваться», — признается Михаил.

В эпоху цифровых технологий физическая бутафория не уходит в прошлое. Актерам необходимо взаимодействовать с реальными объектами на площадке, а зрителям важно видеть осязаемый, фактурный мир. Именно поэтому студии продолжают обращаться к мастерам, способным превращать идеи в материальные объекты. За кадром любого фильма остаются десятки таких специалистов, которые делают кино пространством, в которое хочется верить.