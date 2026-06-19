Изжога, боль в животе и отказ от врача: что адвокат рассказал о последнем дне жизни звезды Эдже Иртем?

Адвокат Угур Геккеюн, представляющий интересы семьи покойной актрисы Эдже Иртем, выступил с официальным заявлением, сообщает издание Notbir. Он опроверг слухи о том, что в день смерти звезда сериала «Клюквенный щербет» находилась в состоянии алкогольного опьянения или употребляла антидепрессанты. Адвокат подробно описал обстоятельства последнего дня жизни 35-летней актрисы.

По его словам, в свой день рождения Эдже почувствовала себя плохо. Она вернулась из Таиланда, где у нее диагностировали расстройство желудка. Из-за плохого самочувствия актриса отказалась от празднования. Вместо шумной вечеринки она провела время с матерью: они прогулялись вдоль набережной и выпили газировку в кафе. Однако после этого Эдже снова почувствовала изжогу и боль в животе. Мать предлагала вызвать врача или поехать в больницу, но актриса отказалась. Она надеялась, что отдых поможет, и легла спать.

На следующее утро мать нашла дочь без сознания и начала делать искусственное дыхание, пытаясь привести ее в чувство до приезда медиков.

По предварительной причине, Иртем скончалась от сердечного приступа. Ее мать уже дала показания полиции, рассказав обо всех обстоятельствах того дня. Адвокат подчеркнул, что семья опустошена горем и просит уважать их право на частную жизнь в это тяжелое время.

Напомним, Эдже Иртем ушла из жизни 15 июня 2026 года. Ее похоронили на следующий день в Турции.

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