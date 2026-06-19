Секреты лаковой живописи: мытищинские мастера выставили копии мировых шедевров в Пушкинском музее

Фабрика лаковой миниатюрной живописи «Федоскино» совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представила уникальную коллекцию шкатулок, пишет REGIONS . Мастера народного промысла уменьшили до размеров изящных изделий шедевры Брейгеля, Кранаха и других мировых классиков, работы которых хранятся в музейной коллекции.

Живопись в миниатюре

На расположенной в Мытищах фабрике «Федоскино» продолжают реализацию проекта «История западноевропейской живописи — в миниатюре». Мастера народного художественного промысла переносят на лаковые шкатулки из папье-маше знаменитые полотна эпохи Возрождения, французского неоклассицизма и испанской живописи XIX века. За основу взяты работы, которые входят в собрание Пушкинского музея.

В числе воссозданных шедевров — «Зимний пейзаж с птичьей западней» Питера Брейгеля Старшего, который в миниатюре повторил Геннадий Ларишев. Любовь Краснослободцева воспроизвела «Мадонну в винограднике» Лукаса Кранаха Старшего. Элина Карпова уменьшила до размеров 18 на 14 сантиметров картину Каспара Давида Фридриха «Исполиновы горы», созданную около 1835 года. Алла Дерюженко выполнила сразу две работы — «Мадонну перед чашей с причастием» Жана Огюста Доминика Энгра и «Мадонну в винограднике» Кранаха.

Техника и время

«Это копии знаменитых шедевров, выполненные в технике федоскинской лаковой миниатюры. Увидеть коллекционные изделия можно в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве на ул. Волхонке, д. № 12», — сообщили на фабрике.

На создание одной подобной шкатулки у мастеров уходит от четырех до шести месяцев. Чтобы добиться неповторимого свечения картин, художники используют перламутр, сусальное золото и серебро. Эти материалы придают миниатюрам особое сияние и объем.

Культурное наследие Мытищ

Федоскино и Жостово давно стали визитной карточкой городского округа Мытищи. Народные художественные промыслы в одноименных подмосковных деревнях существуют более двух веков. Здесь сложились целые династии мастеров, которые передают секреты ремесла из поколения в поколение — от прабабушек и прадедушек наследникам. Бренды «Федоскино» и «Жостово» известны далеко за пределами России и по праву считаются культурным достоянием Подмосковья.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья массово скупают народные промыслы.