Какой сегодня народный праздник: приметы погоды на лето, что можно и категорически нельзя делать 18 июня

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Приметы на 18 июня связаны прежде всего с наблюдениями за погодой. В середине месяца крестьяне внимательно следили за небом, ветром, росой и облаками, пытаясь понять, каким будет конец июня и стоит ли ждать перемен.

Многие природные наблюдения передавались из поколения в поколение и помогали ориентироваться в погодных изменениях задолго до появления метеорологических служб.

Какие природные приметы наблюдали 18 июня

Особое внимание уделяли состоянию неба и воздуха с самого утра.

Считалось:

  • обильная роса утром обещает ясную и теплую погоду;
  • отсутствие росы может говорить о приближении дождя;
  • густой туман на рассвете предвещает устойчивое тепло;
  • чистое голубое небо сулит несколько погожих дней подряд;
  • быстро движущиеся облака указывают на смену погоды.

Что говорил ветер 18 июня

Ветер считался одним из самых точных природных ориентиров.

По старым наблюдениям:

  • теплый южный ветер предвещал жаркие дни;
  • прохладный северный ветер связывали с похолоданием;
  • резкие порывы предупреждали о возможном ненастье;
  • затишье вечером воспринимали как признак устойчивой погоды.

Какие признаки дождя замечали наши предки

Перед ухудшением погоды люди нередко обращали внимание на изменения в природе.

Среди распространенных наблюдений:

  • небо быстро затягивается облаками;
  • воздух становится тяжелым и влажным;
  • ветер резко меняет направление;
  • туман долго не рассеивается после восхода солнца.

Что означала роса

Роса считалась одним из главных погодных ориентиров июня.

Наблюдатели отмечали:

  • много росы — к солнечному и теплому дню;
  • крупные капли на траве — к устойчивой погоде;
  • слабая роса или ее отсутствие — к возможным осадкам.

Можно ли доверять народным наблюдениям

Природные приметы появились благодаря многолетним наблюдениям за погодными циклами. Сегодня они воспринимаются как часть народной культуры, однако многие из них имеют связь с реальными атмосферными процессами.

Коротко: главное о дне

  • Приметы на 18 июня связаны с росой, ветром и туманом.
  • Обильная роса считалась признаком хорошей погоды.
  • Густой утренний туман связывали с потеплением.
  • Резкий ветер и быстрое движение облаков воспринимали как сигнал перемен.
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