Какой сегодня народный праздник: приметы погоды на лето, что можно и категорически нельзя делать 18 июня

Приметы на 18 июня связаны прежде всего с наблюдениями за погодой. В середине месяца крестьяне внимательно следили за небом, ветром, росой и облаками, пытаясь понять, каким будет конец июня и стоит ли ждать перемен.

Многие природные наблюдения передавались из поколения в поколение и помогали ориентироваться в погодных изменениях задолго до появления метеорологических служб.

Какие природные приметы наблюдали 18 июня

Особое внимание уделяли состоянию неба и воздуха с самого утра.

Считалось:

обильная роса утром обещает ясную и теплую погоду;

отсутствие росы может говорить о приближении дождя;

густой туман на рассвете предвещает устойчивое тепло;

чистое голубое небо сулит несколько погожих дней подряд;

быстро движущиеся облака указывают на смену погоды.

Что говорил ветер 18 июня

Ветер считался одним из самых точных природных ориентиров.

По старым наблюдениям:

теплый южный ветер предвещал жаркие дни;

прохладный северный ветер связывали с похолоданием;

резкие порывы предупреждали о возможном ненастье;

затишье вечером воспринимали как признак устойчивой погоды.

Какие признаки дождя замечали наши предки

Перед ухудшением погоды люди нередко обращали внимание на изменения в природе.

Среди распространенных наблюдений:

небо быстро затягивается облаками;

воздух становится тяжелым и влажным;

ветер резко меняет направление;

туман долго не рассеивается после восхода солнца.

Что означала роса

Роса считалась одним из главных погодных ориентиров июня.

Наблюдатели отмечали:

много росы — к солнечному и теплому дню;

крупные капли на траве — к устойчивой погоде;

слабая роса или ее отсутствие — к возможным осадкам.

Можно ли доверять народным наблюдениям

Природные приметы появились благодаря многолетним наблюдениям за погодными циклами. Сегодня они воспринимаются как часть народной культуры, однако многие из них имеют связь с реальными атмосферными процессами.

Коротко: главное о дне