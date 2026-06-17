Какой сегодня народный праздник: приметы погоды на лето, что можно и категорически нельзя делать 18 июня
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Приметы на 18 июня связаны прежде всего с наблюдениями за погодой. В середине месяца крестьяне внимательно следили за небом, ветром, росой и облаками, пытаясь понять, каким будет конец июня и стоит ли ждать перемен.
Многие природные наблюдения передавались из поколения в поколение и помогали ориентироваться в погодных изменениях задолго до появления метеорологических служб.
Какие природные приметы наблюдали 18 июня
Особое внимание уделяли состоянию неба и воздуха с самого утра.
Считалось:
- обильная роса утром обещает ясную и теплую погоду;
- отсутствие росы может говорить о приближении дождя;
- густой туман на рассвете предвещает устойчивое тепло;
- чистое голубое небо сулит несколько погожих дней подряд;
- быстро движущиеся облака указывают на смену погоды.
Что говорил ветер 18 июня
Ветер считался одним из самых точных природных ориентиров.
По старым наблюдениям:
- теплый южный ветер предвещал жаркие дни;
- прохладный северный ветер связывали с похолоданием;
- резкие порывы предупреждали о возможном ненастье;
- затишье вечером воспринимали как признак устойчивой погоды.
Какие признаки дождя замечали наши предки
Перед ухудшением погоды люди нередко обращали внимание на изменения в природе.
Среди распространенных наблюдений:
- небо быстро затягивается облаками;
- воздух становится тяжелым и влажным;
- ветер резко меняет направление;
- туман долго не рассеивается после восхода солнца.
Что означала роса
Роса считалась одним из главных погодных ориентиров июня.
Наблюдатели отмечали:
- много росы — к солнечному и теплому дню;
- крупные капли на траве — к устойчивой погоде;
- слабая роса или ее отсутствие — к возможным осадкам.
Можно ли доверять народным наблюдениям
Природные приметы появились благодаря многолетним наблюдениям за погодными циклами. Сегодня они воспринимаются как часть народной культуры, однако многие из них имеют связь с реальными атмосферными процессами.
Коротко: главное о дне
- Приметы на 18 июня связаны с росой, ветром и туманом.
- Обильная роса считалась признаком хорошей погоды.
- Густой утренний туман связывали с потеплением.
- Резкий ветер и быстрое движение облаков воспринимали как сигнал перемен.