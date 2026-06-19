Какой сегодня церковный праздник: что можно и категорически нельзя делать 20 июня в день мученика Феодота Анкирского

Православные верующие 20 июня вспоминают мученика Феодота Анкирского — христианского подвижника, принявшего страдания за веру во времена гонений. Его память занимает важное место в церковном календаре и напоминает о стойкости, верности и духовной силе.

Церковный праздник 20 июня связан с памятью мученика Феодота Анкирского, который жил в городе Анкира и пострадал за исповедание христианства. Его подвиг стал символом непоколебимой веры и мужества перед лицом испытаний.

Кто такой мученик Феодот Анкирский

Феодот Анкирский был христианином, который открыто исповедовал свою веру в период гонений.

Основные сведения:

жил в III–IV веках;

помогал христианам, находящимся в заключении;

оказывал поддержку гонимым за веру;

сам принял мученическую смерть.

Его жизнь связана с периодом жестких преследований первых христиан.

Смысл церковного праздника 20 июня

День памяти мученика Феодота Анкирского напоминает о духовной стойкости и верности убеждениям.

В этот день важно помнить:

силу веры в трудных обстоятельствах;

ценность духовной поддержки ближних;

важность сострадания;

готовность стоять за свои убеждения.

Что можно делать 20 июня

В церковной традиции рекомендуется:

посещать храм;

молиться мученику Феодоту;

читать духовные тексты;

совершать добрые дела;

уделять время семье и спокойствию.

Что нельзя делать 20 июня

В этот день стараются избегать:

ссор и конфликтов;

злословия и осуждения;

жестокости и раздражения;

чрезмерных развлечений;

отказа в помощи другим.

Что сделать для благополучия

Церковь не связывает этот день с обрядами, но верующим советуют:

помолиться о близких;

вспомнить подвиг мученика;

попросить прощения у родных;

совершить доброе дело.

Именины 20 июня

В этот день именины отмечают люди с именами, которые присутствуют в святцах на дату памяти мученика Феодота и других святых этого дня.

Какой праздник будет завтра

21 июня православная церковь чтит память других святых угодников Божиих, продолжая церковный календарный цикл.