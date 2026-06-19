Какой сегодня церковный праздник: что можно и категорически нельзя делать 20 июня в день мученика Феодота Анкирского
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Православные верующие 20 июня вспоминают мученика Феодота Анкирского — христианского подвижника, принявшего страдания за веру во времена гонений. Его память занимает важное место в церковном календаре и напоминает о стойкости, верности и духовной силе.
Церковный праздник 20 июня связан с памятью мученика Феодота Анкирского, который жил в городе Анкира и пострадал за исповедание христианства. Его подвиг стал символом непоколебимой веры и мужества перед лицом испытаний.
Кто такой мученик Феодот Анкирский
Феодот Анкирский был христианином, который открыто исповедовал свою веру в период гонений.
Основные сведения:
- жил в III–IV веках;
- помогал христианам, находящимся в заключении;
- оказывал поддержку гонимым за веру;
- сам принял мученическую смерть.
Его жизнь связана с периодом жестких преследований первых христиан.
Смысл церковного праздника 20 июня
День памяти мученика Феодота Анкирского напоминает о духовной стойкости и верности убеждениям.
В этот день важно помнить:
- силу веры в трудных обстоятельствах;
- ценность духовной поддержки ближних;
- важность сострадания;
- готовность стоять за свои убеждения.
Что можно делать 20 июня
В церковной традиции рекомендуется:
- посещать храм;
- молиться мученику Феодоту;
- читать духовные тексты;
- совершать добрые дела;
- уделять время семье и спокойствию.
Что нельзя делать 20 июня
В этот день стараются избегать:
- ссор и конфликтов;
- злословия и осуждения;
- жестокости и раздражения;
- чрезмерных развлечений;
- отказа в помощи другим.
Что сделать для благополучия
Церковь не связывает этот день с обрядами, но верующим советуют:
- помолиться о близких;
- вспомнить подвиг мученика;
- попросить прощения у родных;
- совершить доброе дело.
Именины 20 июня
В этот день именины отмечают люди с именами, которые присутствуют в святцах на дату памяти мученика Феодота и других святых этого дня.
Какой праздник будет завтра
21 июня православная церковь чтит память других святых угодников Божиих, продолжая церковный календарный цикл.