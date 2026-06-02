Какой сегодня церковный праздник: что можно и категорически нельзя делать 3 июня в день Константина и Елены

Третье июня 2026 года занимает особое место в православном календаре. Церковь празднует день памяти святых равноапостольных царя Константина Великого и его матери, царицы Елены. Их называют равноапостольными, так как своим личным примером и государственными решениями они распространили христианскую веру по всей Римской империи, положив конец гонениям на христиан и сделав Церковь свободной.

Этот день наполнен глубоким смыслом для каждого верующего. Это праздник победы веры, день, когда свет христианства перестал быть «тайным» и осветил жизнь миллионов людей. Верующие приходят в храмы, чтобы почтить память тех, чьими трудами были обретены величайшие святыни, включая Животворящий Крест Господень, и чье служение навсегда изменило ход мировой цивилизации.

Коротко: главное о дне

Отмечается день памяти равноапостольных царя Константина и царицы Елены.

Святые известны как просветители, открывшие путь христианству в Европе.

Обязательно посещение богослужения и молитвенное обращение к святым об укреплении духа.

Запрещены ссоры, сплетни и суета; день рекомендуется провести в чистоте помыслов и молитве.

История подвига равноапостольных святых

Царь Константин Великий стал первым христианским императором, который прекратил преследования верующих, издав Миланский эдикт в 313 году. Его мать, царица Елена, совершила паломничество в Иерусалим, где приложила титанические усилия для поиска мест, связанных с земной жизнью Спасителя. Именно благодаря ее поиску мир обрел Крест, на котором был распят Христос. Их жизнь — это пример того, как высокая власть может стать инструментом служения Богу и людям, направленным на утверждение мира, справедливости и духовного просвещения.

Что обязательно сделать 3 июня

Чтобы провести этот день с пользой для души, верующие стараются придерживаться следующих традиций:

Посетить праздничную службу в храме и поставить свечу у иконы святых равноапостольных Константина и Елены.

Помолиться об укреплении семьи, о помощи в просвещении детей и о даровании мудрости в принятии сложных жизненных решений.

Совершить доброе дело — помощь ближнему в день, прославляющий святых просветителей, имеет особое духовное значение.

Изучить житие святых, чтобы глубже понять, какую цену пришлось заплатить за утверждение мира в Церкви.

Провести время в тишине и молитве, стараясь очистить свое сердце от обид и гнева.

Что нельзя делать в день памяти святых

Праздник требует благоговейного отношения, поэтому 3 июня не рекомендуется:

Заниматься тяжелым физическим трудом, если он отвлекает от участия в богослужении.

Вступать в конфликты, ссориться или выяснять отношения — это время для мира и прощения.

Сквернословить, проявлять зависть или осуждать окружающих, нарушая святость дня.

Отдаваться унынию и печали: праздник равноапостольных — это торжество веры и светлой надежды.

Как молитва святым помогает в жизни

Святым равноапостольным Константину и Елене традиционно молятся о помощи в трудных жизненных обстоятельствах, о даровании мира в семье и об успешном обучении детей. Верующие обращаются к ним как к защитникам веры, прося укрепить их дух в моменты испытаний. Считается, что искренняя молитва святым помогает обрести внутреннюю ясность и мудрость, необходимую для совершения правильных поступков, которые ведут к добру и созиданию.

Именины

Свои именины празднуют: Елена, Константин, Касьян, Михаил, Федор.

