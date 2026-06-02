Подмосковные аграрии могут приобрести изъятые земли сельхозназначения: на торги выставлено 16 участков

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о возможности для аграриев и заинтересованных лиц расширить земельные владения. На портале государственных торгов появились 16 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Эти территории были принудительно изъяты у прежних владельцев по решению суда из‐за длительного неиспользования. Совокупная площадь предлагаемых лотов превышает 365 га.

Участки распределены между 3 городскими и муниципальными округами: Коломной, Орехово‐Зуевским и Егорьевском. Наибольшее число наделов — 13 участков — представлено в городском округе Коломна. Их площадь варьируется от 1,8 до 33,7 га.

В Орехово‐Зуевском округе на продажу выставлены 2 крупных массива: один занимает почти 190 га, второй — около 79 га. В Егорьевске предлагается участок площадью свыше 19 га.

Подробные характеристики каждого лота и условия участия в аукционах доступны на официальном сайте государственных торгов.

