Ливийское пустынное стекло: загадка, которая связывает космос и гробницу Тутанхамона

Таинственное желтое стекло из пустынь Египта и Ливии снова поставило ученых в тупик, пишет Daily Mail. Этот материал, известный как ливийское пустынное стекло, образовался около 29 млн лет назад, вероятно, после мощного космического коллапса. Позже древние египтяне ценили его настолько высоко, что использовали в украшениях, которые удалось извлечь из гробницы Тутанхамона.

Исследователи из Миланского университета Бикокка во главе с ведущим автором работы Никколо Маньяни изучили крошечное включение циркона внутри образца стекла. Циркон — один из самых прочных минералов, поэтому геологи часто описывают его как главного «долгожителя» среди себе подобных.

На этот раз внутри стекла нашли необычную ветвящуюся структуру, похожую на микроскопическое дерево. Ученые считают, что она появилась, когда минерал полностью расплавился, а затем очень быстро кристаллизовался снова.

Расчеты показали: температура могла превышать 2250 градусов Цельсия. Это гораздо горячее, чем лава при большинстве вулканических извержений. Значит, событие было невероятно мощным и хаотичным.

Но главный вопрос остается без ответа. Одни специалисты считают, что в Землю врезался астероид или комета, и так появилась находка. Другие предполагают, что космическое тело взорвалось в атмосфере, а жар взрыва раскалил пустынные пески, создав стекло без следов кратера от столкновения с поверхностью планеты.

Новая находка не закрыла спор, но усилила главную интригу: украшения Тутанхамона могли быть сделаны из стекла, рожденного чудовищной вспышкой в небе. В конце концов, это действительно будоражит сознание!