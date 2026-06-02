Скрытые очаги плесени на кухне: где на самом деле прячутся бактерии, пока вы до блеска намываете раковину

Экономить на кухонных мелочах кажется разумным, но некоторые вещи лучше менять раньше, чем они окончательно развалятся, пишет Eating Well со ссылкой на специалистов по пищевой безопасности и нутрициологии Закари Картрайта, Хелен Оу Ким и Колина Чжу. Трещины, запах, деформация и старые пятна могут означать, что предмет уже плохо очищается и накапливает бактерии, плесень или остатки еды.

Самый очевидный кандидат — губки. Из-за пористой структуры они удерживают влагу и частички пищи, поэтому их советуют менять примерно раз в пару недель. Тряпки для посуды нужно часто стирать, а через несколько месяцев оценивать по состоянию.

Разделочные доски тоже не вечные. Пластиковые доски могут быстро покрываться бороздами, где застревает грязь. Для сырого мяса и готовых продуктов лучше иметь разные доски.

Деревянные ложки и лопатки служат дольше, но трещины — сигнал к замене: в них легко прячутся бактерии. Антипригарные сковороды пора выбрасывать, если покрытие поцарапалось или начало отслаиваться.

Пластиковые контейнеры стоит менять при запахе, пятнах, деформации и микротрещинах. Кухонные полотенца — при затхлом запахе и истончении ткани. Щетки и скребки — когда щетина сплющилась, появилась сырость или неприятный запах.

Главное правило простое: если кухонный предмет невозможно нормально отмыть и высушить, он уже не помогает чистоте, а мешает ей.