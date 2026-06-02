Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович вышла замуж

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович сделала неожиданное признание: 40-летняя актриса впервые вышла замуж, пишет Teleprogramma.org. О радостном событии она сообщила в своем личном блоге, опубликовав фотографии со свадебной церемонии. Правда, подробностями делиться не стала. Имя избранника и дата бракосочетания остались в секрете.

На снимках, которые выложила Карпович, видно, что церемония была скромной. Рядом с ней — ее мама. А подпись под кадрами оказалась короткой и емкой: «Мама. Семья. Жена. Люблю вас. P.S. Для особо любопытных, муж — не артист». Этим постом актриса поставила точку в многолетних догадках поклонников о ее личной жизни.

В комментариях подписчики активно поздравляют Карпович. Многие восхищаются ее свадебным платьем и желают счастья.

Напомним, что ранее в СМИ ходили слухи о романе Карпович со звездой «Молодежки» Евгением Банифатовым, но сама Мирослава и ее коллега позже опровергли эту информацию.

Также несколько лет назад Карпович приписывали роман с Павлом Прилучным, который на тот момент еще был женат на Агате Муцениеце, но сам звезда «Мажора» эти домыслы опровергал.

В последние месяцы Мирослава часто появлялась на публике с кольцом на безымянном пальце, но от комментариев о личной жизни уклонялась.

Ранее сообщалось, что Каллум Тернер расплакался на свадьбе с британской певицей Дуа Липой.