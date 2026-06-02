«Это был турецкий сериал»: Наталья Земцова назвала свои отношения с Гелой Месхи экспрессивными

Звезда «Эпидемии», российская актриса Наталья Земцова, которая долгое время хранила молчание о своей личной жизни, наконец, подтвердила слухи о романе с актером Гелой Месхи.

В интервью WomanHit она рассказала, что их отношения были яркими и экспрессивными.

«Гела, надо сказать, прекрасный артист и человек. Этим он меня и зацепил. Но он очень экспрессивный, скучно не было точно. Настоящий турецкий сериал», — отметила Наталья.

Однако, как призналась Земцова, все закончилось из-за непростого характера актера.

Роман между актерами начался около трех лет назад. Пара начала выкладывать совместные фотографии в социальных сетях, но никогда не подтверждала отношения и не строила общих планов.

На вопрос о нынешнем статусе отношений Земцова ответила уклончиво, заявив, что не готова ставить крест на любви, несмотря на боль от расставаний.

Накануне сообщалось, что Гела Месхи посетил выпускной дочери вместе с бывшей возлюбленной, актрисой Екатериной Климовой.