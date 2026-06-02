В Павловском Посаде 7 июня пройдет XX фестиваль кузнечного искусства

В Павловском Посаде готовятся отметить важную веху в мире народных ремесел. В воскресенье, 7 июня, у стен древней обители в двадцатый раз пройдет Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства. Юбилейный праздник развернется на живописной территории Никитского Бывалинского женского монастыря, сообщили организаторы.

Торжества начнутся с духовной составляющей. Ровно в 10:00 для всех желающих состоится праздничный молебен. Спустя полчаса, в 10:30, официально дадут старт фестивалю. Сразу после открытия площадку захватят аниматоры из студии праздника «Позитифф премиум». Развлекательная программа подготовлена для гостей любого возраста.

Основная музыкальная часть запланирована на полдень. С 12:00 на главной сцене начнется большой концерт. Перед публикой выступят православный детский хор, известная российская исполнительница Ольга Рыбникова, автор-песенник Александр Щербаков, а также фронтовая певица Дарья Маслова.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в историю места, в 13:00 организуют экскурсию по храму Никитского монастыря. А после 15:10 наступит время самого зрелищного блока: показательные выступления конного клуба «Готфы», катание на лошадях, работа кузнецов за своими горнами, а также традиционная патриотическая акция «Письмо солдату».

Помимо этого, посетители смогут освоить новые ремесла на мастер-классах от благотворительного фонда «Созвездие в сердцах» и даже попробовать себя в звонарном искусстве. На протяжении всего фестиваля будет работать ярмарка, выставка-продажа швейных изделий мастерской «Шмель», а также буфет с угощениями.

Организаторы подчеркивают, что вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение — 0+. Гостей ждут в Павловском Посаде у стен Никитского Бывалинского монастыря 7 июня.