7 млн руб. на ветер: внедорожник оказался угнанным в Канаде — суд отказал россиянину в снятии запрета

Житель Пермского края потратил 7 млн руб. на внедорожник, который оказался в международной базе угнанных автомобилей, и не смог оспорить это решение даже в вышестоящей инстанции. Пермский краевой суд отклонил иск автовладельца, требовавшего снять регистрационные запреты с машины, числящейся в розыске Интерпола как похищенная в Канаде. Об этом проинформировали в пресс-службе краевого суда, сообщил properm.ru.

Как следует из материалов дела, в январе 2024 года мужчина приобрел внедорожник DODGE RAM 1500 2021 года выпуска. Сумма сделки составила 7 млн руб. Однако уже в феврале, когда новый владелец попытался поставить машину на учет в Госавтоинспекции, ему отказали. Выяснилось, что автомобиль был угнан еще в сентябре 2023 года на территории Канады, и с тех пор находится в розыскной базе Интерпола.

По информации издания, в исковых требованиях новый владелец авто просил снять наложенные ограничения, исключить транспортное средство из перечня разыскиваемых, а также признать информацию о розыске неактуальной и подлежащей удалению. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

По данным издания, автовладелец подал апелляцию. В ней он настаивал на нескольких доводах. Во-первых, по его мнению, сведения о розыске были неподтвержденными. Во-вторых, заявитель обратил внимание на то, что канадская сторона за два года так и не предприняла никаких попыток вернуть автомобиль. В-третьих, истец подчеркивал, что является добросовестным приобретателем, поскольку не знал о криминальном прошлом внедорожника.

Краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил первоначальное решение без изменений.

«В суде пояснили, что процедура снятия с учета возможна только по запросу инициатора розыска либо по истечении контрольного срока — в апреле 2028 года», — говорится в статье Properm.

Ранее сообщалось, как вернуть бракованную машину в автосалон даже из-за нерабочего обогрева сидений.