В 227 домах Московской области произведут замену газового оборудования и установку датчиков-сигнализаторов утечки

В регионе в 227 домах проведут модернизацию газового оборудования: заменят газовые стояки и разводку, а также оснастят квартиры современными средствами контроля безопасности. Об этом сообщило Министерство жилищно‐коммунального хозяйства Московской области.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта специализированные организации установят в каждой газифицированной квартире новые трубопроводы с антикоррозийным покрытием, запорные краны и датчики‐сигнализаторы утечки газа.

Наибольший объем работ запланирован в 3 округах: Химках — 50 домов, Балашихе — 24 дома и Лобне — 16 домов.

Эти меры направлены на повышение безопасности эксплуатации газового оборудования и минимизацию рисков аварийных ситуаций в жилых домах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026–2028 годах в регионе капитально отремонтируют более 5,3 тыс. МКД.