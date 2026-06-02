Экс-тренер сборной России резко высказался о назначении Квартальнова в «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «Матч ТВ» жестко раскритиковал назначение Дмитрия Квартальнова в «Локомотив». Специалист сомневается, что новый тренер сможет привести ярославский клуб к третьей подряд победе в Кубке Гагарина.

Накануне «Локомотив» официально объявил о завершении работы с канадским специалистом Бобом Хартли. Пост главного тренера команды занял Дмитрий Квартальнов, в минувшем сезоне возглавлявший минское «Динамо». Ранее он уже работал в «Локомотиве» и во много заложил основы чемпионской команды.

«Честно скажу, мне не очень интересен этот вопрос и этот субъект, хотя бы потому, что он уже был в «Локомотиве», ЦСКА, «Ак Барсе» и минском «Динамо» — топовых клубах, где он ничего не достиг. Не знаю, сможет ли он достичь Кубка Гагарина в Ярославле, очень в этом сомневаюсь», — заявил Плющев.

Он отметил, что в прошлый раз Квартальнов покинул «Локомотив» «далеко не с хорошей репутацией».

