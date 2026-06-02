Водные горки за 2 млрд руб.: в Ставрополе откроют самый большой аквапарк на Северном Кавказе

В Ставрополе продолжается возведение досугово-развлекательного центра с аквапарком, который после сдачи в эксплуатацию обещает стать самым крупным объектом подобного типа во всем регионе. О текущем состоянии дел на площадке журналистам рассказал глава краевой столицы Иван Ульянченко, сообщил newstracker.ru.

По информации издания, речь идет о комплексе под названием «Атриум». Как уточнил градоначальник, запустить объект планируют уже в следующем, 2027 году. Что касается непосредственно аквапарка, то его первую очередь намерены сдать чуть позже — в 2028-м. Полное имя будущего развлекательного центра — «Термолэнд — парк Ставрополь».

По словам мэра, строительные работы на объекте идут активными темпами. На данный момент возведено уже несколько этажей здания, полностью завершена прокладка инженерных коммуникаций, а также выполнена отделка фасадов. Сейчас основные усилия подрядчиков сосредоточены на внутренней отделке помещений.

Ульянченко также раскрыл финансовые параметры проекта. Согласно информации, которой поделился глава города, общая стоимость реализации «Термолэнд — парк Ставрополь» составляет порядка 2 млрд руб. Развлекательный комплекс возводится в северо-западной части Ставрополя.

Ранее сообщалось, что кемеровчане относятся к планам по Красному озеру скептически.