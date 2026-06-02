Подмосковные фехтовальщики завоевали 12 медалей на открытом чемпионате Союзного государства – Кубке сильнейших спортсменов по фехтованию, который проходил в Минске с 26 мая по 2 июня, - три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первая сборная России, в состав которой вошли подмосковные спортсмены Георгий Бруев (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №2, Звенигород) и Дмитрий Швелидзе (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №2, Звенигород), стала победителем в командном первенстве по фехтованию на шпагах среди мужчин. Кроме того, сборная Россия-1 стала лучшей в командных соревнованиях среди женщин. В нее вошла Кристина Ясинская (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по фехтованию, Химки).

Титул чемпионок Союзного государства в командном первенстве по рапире получили Лейла Пириева (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по фехтованию, Химки) и Анна Соловьева (областной Центр олимпийских видов спорта, Центр фехтования Ильгара Мамедова, УОР №1, Краснознаменск).

Соревнования провели на минской «Чижовка-Арене», участниками стали более 200 лучших фехтовальщиков Белоруссии и России.

