Врачи в Коломне спасли женщину, которая дома ударилась головой и впала в кому

Специалисты Коломенской больницы спасли женщину, которая дома ударилась головой и впала в кому. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали острую субдуральную гематому левого полушария головного мозга.

Выяснилось, что ранее пациентка случайно упала дома и ударилась головой. Через два дня у нее начала болеть голова, появилась тошнота и рвота. После этого она потеряла сознание.

В больнице женщину экстренно направили на операцию. Врачи провели трепанацию черепа и обнаружили объемное скопление крови – около 100 мл. Специалисты удалили гематому и провели консервативную терапию. После этого отек головного мозга начал спадать.

Операция длилась 2,5 часа и прошла успешно и без осложнений. На данный момент женщина выписана домой на амбулаторное лечение. В дальнейшем ее ждет реабилитация.

