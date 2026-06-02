Главный тренер «Вегаса» высоко оценил игру форварда Дорофеева

Тренер «Вегаса» Торторелла о Дорофееве: «Чем больше его узнаю, тем больше ценю»
Главный тренер клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высоко оценил игру российского нападающего Павла Дорофеева.
Дорофеев наряду со своим одноклубником Бреттом Хауденом является лучшим снайпером плей-офф, забросив 10 шайб. Торторелла принял «Вегас» лишь в начале апреля, сменив на посту главного тренера Брюса Кэссиди.
«Шайба следует за ним, и чем больше я его узнаю, тем больше ценю его как игрока. Думаю, он действительно много работал над своей игрой без шайбы, но в большинстве шайба, кажется, сама его находит. Я слушал некоторые его интервью после игр, и мне просто нравится, как он себя ведет. Он настоящий хоккеист», — цитирует Тортореллу клубная пресс-служба.
В ночь с 2 на 3 июня стартует финальная серия Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Каролина Харрикейнз». Первая игра пройдет в Роли, и букмекеры считают фаворитом матча хозяев площадки, «Каролину».