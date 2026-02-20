Когда начинается Великий пост в 2026 году: даты, календарь, правила и смысл главного православного поста

Это время духовной подготовки, покаяния и внутренней работы над собой. Ниже — точные даты, подробный календарь поста, основные правила и ответы на самые частые вопросы, которые помогут правильно пройти этот путь.

Великий пост — самый продолжительный и строгий период православного календаря, который предшествует празднику Пасхи. Для миллионов верующих это время особого духовного сосредоточения, молитвы и воздержания. В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля и продолжается до 11 апреля включительно, завершаясь Страстной седмицей перед Пасхой Христовой, которая в этом году выпадает на 12 апреля.

Когда начинается Великий пост в 2026 году: точные даты

В православной традиции дата Великого поста каждый год меняется, поскольку напрямую зависит от дня празднования Пасхи. Дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю, и от нее отсчитываются все предшествующие периоды.

В 2026 году:

начало Великого поста — 23 февраля (это Чистый понедельник);

окончание поста — 11 апреля ;

Пасха Христова — 12 апреля 2026 года.

Великий пост длится 48 дней и включает в себя несколько важных периодов:

Святая Четыредесятница — первые 40 дней поста, установленные в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне;

Лазарева суббота — праздничный день, когда вспоминают воскрешение праведного Лазаря;

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — двунадесятый праздник, который всегда приходится на воскресенье за неделю до Пасхи;

Страстная седмица — последние шесть дней поста, посвященные воспоминаниям о страданиях и крестной смерти Спасителя.

Что такое Великий пост и в чем его духовный смысл

Великий пост установлен в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне, куда Он удалился после Своего крещения и где постился и молился, готовясь к выходу на проповедь. Для православных христиан это время не просто гастрономических ограничений, а период сугубой духовной работы.

Главные цели Великого поста:

духовное очищение — избавление от греховных привычек и привязанностей;

усиленная молитва — большее время, проводимое в общении с Богом;

покаяние и переосмысление жизни — честный взгляд на свои поступки и мысли;

примирение с людьми — прощение обид и восстановление мира в отношениях;

отказ от излишней суеты — чтобы сосредоточиться на главном.

Церковь неоднократно подчеркивает: главная цель поста — не ограничение в пище, а изменение внутреннего состояния человека, работа над характером и отношением к окружающим. Пост без молитвы и добрых дел превращается в обычную диету.

Как проходит Великий пост: основные периоды

Структура поста имеет особое духовное значение и помогает верующим постепенно углубляться в покаянное настроение.

Первая неделя (Чистая седмица)

Это самый строгий период. Начинается с Чистого понедельника, когда церковь призывает к полному воздержанию от пищи в первые два дня или строгому сухоядению. В первые четыре дня первой седмицы на вечерних службах читается Великий покаянный канон Андрея Критского — одно из самых сильных богослужебных последований, настраивающее душу на покаяние. В субботу и воскресенье первой недели отмечается память великомученика Феодора Тирона и Торжество Православия.

Вторая, третья, четвертая, пятая недели поста

Это время постепенного углубления духовной практики. Каждое воскресенье имеет особое значение:

вторая неделя — память святителя Григория Паламы;

третья неделя — Крестопоклонная (выносится для поклонения Крест);

четвертая неделя — память преподобного Иоанна Лествичника;

пятая неделя — память преподобной Марии Египетской.

Шестая неделя — Вербная

В субботу шестой недели отмечается Лазарева суббота — единственный день в году, когда воскресная служба соединяется с субботней. В воскресенье — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), когда разрешается рыба.

Седьмая неделя — Страстная седмица

Последняя неделя перед Пасхой. Это уже не Великий пост в строгом смысле, а особые дни воспоминания страданий Христа. Каждый день Страстной называется Великим:

Великий понедельник — воспоминание ветхозаветного Иосифа;

Великий вторник — притчи о десяти девах и талантах;

Великая среда — день предательства Иуды;

Великий четверг — воспоминание Тайной вечери;

Великая пятница — день распятия и смерти Христа, самый скорбный день года;

Великая суббота — день покоя перед Воскресением.

Что можно есть в Великий пост: основные правила питания

Правила постного питания могут различаться в зависимости от традиции и благословения духовника, но общий принцип, закрепленный в церковном уставе (Типиконе), включает:

полный отказ от мяса и мясных продуктов;

отказ от молочных продуктов (молока, сыра, сливочного масла, сметаны);

отказ от яиц и блюд, содержащих их;

ограничение рыбы (разрешается только в праздничные дни — Благовещение (если не выпадает на Страстную) и Вербное воскресенье);

в Лазареву субботу разрешается икра.

В отдельные дни предписывается строгий пост без растительного масла (сухоядение). Обычно это первый день поста, все среды и пятницы, а также некоторые другие дни.

Важно помнить: церковь рассматривает пост прежде всего как духовную практику, а не диету. Для больных, беременных, кормящих, путешествующих и тяжело работающих возможны послабления. Детям до 7 лет поститься в гастрономическом смысле не обязательно.

Календарь питания на Великий пост 2026 года (краткий ориентир)

В 2026 году Великий пост с 23 февраля по 11 апреля:

Первая неделя (23 февраля — 1 марта): особо строгая. В понедельник и вторник рекомендуется полное воздержание от пищи или сухоядение вечером. Со среды по пятницу — сухоядение (хлеб, вода, сырые овощи, фрукты, орехи). В субботу и воскресенье — горячая пища с маслом.

Вторая — пятая недели: среда и пятница — сухоядение. Понедельник, вторник, четверг — горячая пища без масла. Суббота, воскресенье — горячая пища с маслом.

Вербное воскресенье (5 апреля): разрешается рыба.

Страстная неделя (6 — 11 апреля): особо строгие дни. В пятницу рекомендуется полное воздержание до выноса плащаницы.

Что можно и нельзя делать во время Великого поста

Что рекомендуется:

регулярная утренняя и вечерняя молитва;

по возможности посещение богослужений (хотя бы по выходным);

чтение духовной литературы (Евангелие, Псалтирь, жития святых);

помощь ближним — милостыня, поддержка, добрые дела;

отказ от конфликтов, осуждения, злословия;

контроль над своими желаниями и эмоциями.

Что нежелательно:

шумные развлечения и излишняя суета (просмотр развлекательных программ, походы в увеселительные заведения);

чрезмерное увлечение интернетом и соцсетями;

формальное отношение к посту только как к ограничениям в еде, без духовной работы;

праздность и пустое времяпрепровождение.

Церковь подчеркивает, что строгие правила всегда соотносятся с возможностями человека. Пост не должен становиться поводом для уныния или раздражительности.

Подготовка к Великому посту: что делать за неделю до начала

Подготовка к посту начинается задолго до его начала. Последняя неделя перед постом — Масленица (Сырная седмица). В 2026 году она выпадает на 16–22 февраля.

В это время уже нельзя есть мясо, но разрешаются молочные продукты, рыба и яйца. Смысл подготовительных недель — постепенное вхождение в постный ритм и, главное, примирение с ближними. Завершается Масленица Прощеным воскресеньем (22 февраля), когда все православные просят друг у друга прощения, чтобы войти в пост с чистой душой.

Частые вопросы о Великом посте (FAQ)

Можно ли работать во время Великого поста?

Да, пост не отменяет обычную жизнь и профессиональные обязанности. Работа — это тоже послушание и служение.

Можно ли заниматься спортом?

Да, если это не мешает духовной практике и состоянию здоровья. Физическая активность не запрещена, но важно избегать тщеславия и излишней сосредоточенности на теле.

Можно ли начинать новые дела?

Церковь не запрещает начинания, если они не противоречат христианским ценностям. Однако пост — время сосредоточения, поэтому глобальные проекты лучше отложить или соразмерять с силами.

Можно ли жениться и венчаться?

В период Великого поста венчания обычно не совершаются. Это время покаяния, а не свадебных торжеств. Загс может зарегистрировать брак, но венчание придется отложить до Красной горки (первого воскресенья после Пасхи).

Три ошибки в посте, которые совершают даже верующие

Сведение поста к диете. Самая распространенная ошибка. Люди тщательно следят за составом продуктов, но забывают о молитве, примирении и добрых делах. Такой пост не достигает цели.

Чрезмерная строгость без благословения. Начинающие часто берут на себя подвиги не по силам (например, полное воздержание от пищи на несколько дней), срываются и потом вообще отказываются от поста. Меру нужно определять с духовником.

Осуждение непостящихся. «Я пощусь, а они едят колбасу» — это гордость, которая сводит на нет все труды. Пост — личное дело каждого, и осуждать других нельзя.

Почему Великий пост считают главным периодом православного календаря

Великий пост готовит верующих к Пасхе — центральному событию христианской веры. Без подготовки, без сорокадневного пути, без переживания Страстной недели праздник Воскресения Христова не может быть пережит в полной мере.

Пост объединяет телесное воздержание и духовную работу, помогая человеку на время отвлечься от суеты, заглянуть в свою душу, вспомнить о главном — о Боге, о любви, о вечности. Это время, когда каждый верующий может обновить свою веру, очистить сердце и подготовиться к радости Пасхальной ночи.