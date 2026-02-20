Кровавая трагедия на европейском курорте: убит 10-летний мальчик, его мать борется за жизнь

На испанском острове Тенерифе произошла жестокая трагедия: 10-летний мальчик погиб после нападения с мачете, а его мать получила тяжелые ранения и находится в критическом состоянии, — передает Daily Star.

Инцидент произошел ранним утром 20 февраля в деревне Кабо-Бланко рядом с курортом Лос-Кристианос. По данным полиции, ребенок был смертельно ранен в доме мужчиной, предположительно его отцом. Женщина также пострадала — у нее серьезные травмы рук и ног.

Правоохранителей вызвали около часа ночи после сообщений о вооруженном человеке в доме. По прибытии между полицией и подозреваемым произошла конфронтация. Сообщается, что 34-летний мужчина напал на сотрудника с мачете и вел себя «крайне агрессивно», после чего полицейские открыли огонь и застрелили его на месте.

Раненого офицера госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Местные жители заявили, что шокированы произошедшим.

По данным следствия, ранее жалоб на мужчину не поступало, судимостей у него не было. Власти не исключают, что произошедшее может быть связано с продолжительным домашним насилием. Расследование продолжается.